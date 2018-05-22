22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 игроков примут участие в открытом Кубке Беларуси по гольфу, который состоится 26 мая в Вильнюсе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гольфа.

Традиционный 10-й розыгрыш почетного трофея пройдет в литовской столице на одном из лучших полей в Европе для этого вида спорта. В турнире примут участие более 40 гольфистов из Беларуси, России и Литвы. "Развитие гольфа в Беларуси идет поступательно, на предстоящий турнир допуск получили 20 наших игроков с наиболее высоким рейтингом", - отметили в ассоциации.

Победителям и призерам соревнований будут вручены призы и ценные подарки Белорусской ассоциации гольфа.-0-