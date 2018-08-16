16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 атлетов примут участие в серии European Judo Open в Минске. Об этом сообщил журналистам председатель Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский, передает корреспондент БЕЛТА.

Крупный международный турнир, ранее относившийся к этапу Кубка мира категории А, проводится в 20-й раз. Как отметил руководитель белорусского дзюдо, впервые "Чижовка-Арена" примет турнир столь высокого ранга. "Ранее мы организовывали все соревнования во Дворце спорта. European Judo Open станет тестовым перед предстоящими II Европейскими играми, поэтому все должно соответствовать высоким требованиям уже сейчас. Более 500 атлетов выйдут на татами в "Чижовка-Арене" 18 и 19 августа. Для белорусской стороны это серьезный экзамен, хотя у нас нет сомнений, что справимся. По итогам прошлого сезона среди турниров серии European Judo Open этап в Минске признан лучшим", - рассказал Павел Ясеновский.

Как пояснил руководитель федерации, состязания в "Чижовка-Арене" станут заключительными официальными стартами перед чемпионатом мира, который пройдет в Баку с 20 по 27 сентября. На European Judo Open будут разыграны медали в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин. Женщины определят сильнейших в категориях до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, а также свыше 78 кг.

В турнире примут участие атлеты из 42 стран. Согласно предварительным заявкам, самые многочисленные команды выставят Россия, Беларусь, Украина и Нидерланды.

Турнир по дзюдо на II Европейских играх в Минске состоится 25-30 июня 2019 года в "Чижовка-Арене". Во время соревнований будет разыграно 15 комплектов наград.-0-