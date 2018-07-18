Более 80 атлетов примут участие в международном турнире по конному троеборью в Ратомке

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 атлетов примут участие в турнире по международному конному троеборью в олимпийском комплексе в Ратомке, который пройдет с 26 по 29 июля. Об этом рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства Виктор Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш спорткомплекс традиционно принимает соревнования по конному спорту самого высокого уровня. На предстоящих крупных соревнованиях ожидаются спортсмены из России, Украины, Эстонии, Казахстана, а также из Литвы и Польши. Всего более 80 спортсменов примут участие в международном турнире по троеборью", - рассказал Виктор Малашко.

Разработана и программа для зрителей во время соревнований, на территории комплекса будут организованы фуд-корты, детская зона, прорабатываются маршруты доставки зрителей в Ратомку 26-29 июля.

Участник Олимпийских игр в Лондоне один из лидеров белорусской команды Александр Фоминов подчеркнул, что в предстоящих домашних соревнованиях примут участие все сильнейшие белорусские всадники. "Турнир категории три звезды позволит проверить возможности нашей команды. Соберем всех сильнейших, чтобы заработать рейтинговые очки и побороться в 2019 году за лицензию в командном троеборье на Олимпийские игры в Токио. У нас есть высокие шансы. Главными конкурентами являются соперники из России и Польши", - отметил он.

В индивидуальном зачете Александр Фоминов также рассчитывает побороться за путевку на главные страты четырехлетия на лошади Мартини.

Квалификационный турнир международный турнир по конному троеборью уровня сложности CCI3*/CCI2*/CCI1*, CIC3*/CIC2* состоится в Ратомке при поддержке Министерства спорта и туризма. В ходе соревнований пройдет чемпионат Беларуси по троеборью. Также в эти дни состоится один из пяти семинаров Международной федерации конного спорта (FEI) для официальных лиц: судей, кросс-дизайнеров и технических делегатов.-0-

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