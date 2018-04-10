Болельщики определили лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол мексиканца Мануэля Негрете Ариаса, который был забит в ворота сборной Болгарии на ЧМ по футболу 1986 года, был назван болельщиками лучшим за всю историю чемпионатов мира. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

На странице ФИФА в соцсети Facebook с 31 марта по 9 апреля 2018 года проходило голосование болельщиков. Выбор был сделан из 32 лучших голов, забитых в разные годы на турнирах чемпионатов мира.

В результате удар по воротам Мануэля Негрете набрал больше всего голосов. В 1986 году сборная Мексики проводила встречу с командой Болгарии в 1/8 финала. Негрете удалось забить гол, находясь почти у линии штрафной.-0-