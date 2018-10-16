"Борисов-900" победил "Гранит" в пятом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Борисова-900" одержали волевую викторию над микашевичским "Гранитом" в предпоследнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале второго тайма игры на площадке пинского спорткомплекса "Волна" борисовчане уступали 2:3, но затем не только догнали соперников, но и вырвали победу на последней минуте встречи - 4:3.

Турнирную таблицу ХХХ национального первенства возглавляет действующий чемпион "Лидсельмаш", который в своем четвертом поединке одержал четвертую викторию кряду, одолев у себя дома минский "Дорожник" - 2:1. В игре еще двух претендентов на медали спортсмены оршанского "Витэна" на своей площадке сыграли вничью с гомельским ВРЗ - 3:3, причем гости ушли от поражения лишь на последней минуте встречи.

Результаты других матчей: "Динамо-БНТУ" (Минск) - "БЧ" (Гомель) - 2:4, "Территория" (Минск) - ЦКК (Светлогорск) - 5:8, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Щучин" - 3:0. Еще одна встреча 5-го тура состоится 18 октября - "Брест" - "Охрана-Динамо" (Минск).

Положение в группе лидеров: "Лидсельмаш" - 12 очков (4 матча), "Витэн" - 11 (5), "Борисов-900" - 11 (5), ВРЗ - 10 (5), "Столица" - 9 (4), "Дорожник" - 9 (5). По-прежнему нет зачетных баллов у "Щучина" и "Территории".

Лидером в бомбардирской гонке является Владимир Жигалко ("Лидсельмаш"), забивший 7 мячей.-0-