9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка Екатерина Перепечаева стала чемпионкой мира по бильярдному спорту в разделе "пирамида", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале турнира в Алматы белоруске противостояла опытная россиянка Диана Миронова. Общий счет решающего матча - 5:2. Ранее бильярдистка из Борисова завоевывала серебряную и четыре бронзовые награды мирового форума. В истории белорусского бильярда золотая награда вторая. Впервые на высшую ступень пьедестала почета поднялась Елена Бунос, победившая в 2007 году.
В соревнованиях среди мужчин звание чемпиона мира завоевал Дмитрий Белозеров из Украины.-0-
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