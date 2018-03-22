В матче четвертьфинала Лиги Паулиста команда "Сан-Паулу" выиграла у "Сан-Каэтано" – 2:0.
Первый гол в игре - на совести голкипера "Сан-Каэтано" Эноке Паеса. Игрок долго не решался вывести мяч в поле, а потом дождался нападающего и подарил ему самый легкий гол в карьере.
В итоге по сумме двух матчей "Сан-Паулу" выиграл у соперника со счетом 2:1.
21 марта 2018 г.
Закономерный результат матча - "Сан-Паулу" стал первым полуфиналистом турнира. Другие участники полуфинала определятся в ночь с 21 на 22 марта.
Не обошлось и без казусов - бразильского вратаря сморило на поле, и он пропустил самый нелепый мяч в карьере.
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