В матче четвертьфинала Лиги Паулиста команда "Сан-Паулу" выиграла у "Сан-Каэтано" – 2:0.

Первый гол в игре - на совести голкипера "Сан-Каэтано" Эноке Паеса. Игрок долго не решался вывести мяч в поле, а потом дождался нападающего и подарил ему самый легкий гол в карьере.

В итоге по сумме двух матчей "Сан-Паулу" выиграл у соперника со счетом 2:1.

Закономерный результат матча - "Сан-Паулу" стал первым полуфиналистом турнира. Другие участники полуфинала определятся в ночь с 21 на 22 марта.

Не обошлось и без казусов - бразильского вратаря сморило на поле, и он пропустил самый нелепый мяч в карьере.