Брестский "Строитель" выиграл домашний турнир по хоккею на траве

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игроки ХК "Строитель" выиграли домашний турнир по хоккею на траве "Прометей", который проходил в Бресте 9-12 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер брестчан Виктор Стасюк.

За победу в турнире боролись шесть команд из Беларуси, Украины и России, которые были разделены на две подгруппы. "Строитель" уверенно победил ХК "Гомель" и "Политехник-Старт" из Житомирской области Украины, что позволило ему выйти в финал. Такого же результата добилось российское "Динамо-Электросталь", обыграв ХК "Минск" и брестский "Строитель-Юность".

В борьбе за золотые награды хозяева с минимальным счетом обыграли своих соперников из России (2:1). Оба гола из стандартного положения забил защитник Михаил Павлович. В матче за бронзу ХК "Минск" разгромил "Гомель" (6:0). Молодые брестские хоккеисты проявили упорство в поединке за пятое-шестое места. В основное время они сыграли с "Политехником" вничью (5:5), однако уступили соперникам в серии буллитов - 1:3.

Лучшим вратарем турнира признан молодой голкипер Дмитрий Млынчик ("Строитель"), защитником - Евгений Мокроусов ("Динамо-Электросталь"), полузащитником - Александр Лукашик ("Строитель"), нападающим - Владислав Белоусов ("Минск").

Сегодня "Строитель", "Минск" и "Динамо-Электросталь" переезжают в белорусскую столицу для участия 14-16 августа во втором этапе Кубка Содружества. После первого тура с 15 очками лидирует российская команда. На счету "Минска" - 11 баллов, замыкают таблицу с тремя очками "Строитель" и винницкая "ОКС-ШВСМ" из Украины.

Как сообщалось, для белорусских клубов эти турниры являются завершающим аккордом перед началом нового сезона. Он стартует уже 21 августа матчем за суперкубок страны. За трофей поспорят извечные соперники ХК "Минск" и "Строитель". Поединок пройдет на нейтральной территории - в Барановичах. Первые же матчи чемпионата Беларуси, как планируется, состоятся в середине сентября.-0-