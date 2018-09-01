Брестское "Динамо" прервало серию неудач в чемпионате Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" прервали трехматчевую серию без побед в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 20-го тура с "Минском" брестчане пропустили мяч на 9-й минуте после удара новобранца гостей украинского полузащитника Владислава Насибулина, а через 8 минут португалец Денис Дуарте восстановил равновесие. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления греческого легионера Янниса Каргаса, но сумели вырвать победу на 78-й минуте благодаря голу украинского форварда Алексея Хобленко - 2:1.

Результаты других встреч: "Витебск" - "Смолевичи" - 4:0, "Торпедо-БелАЗ" - "Городея" - 0:1, "Днепр" (Могилев) - "Луч" (Минск) - 0:0, "Ислочь" - "Гомель" - 0:1.

Заключительные матчи 20-го тура состоятся 2 сентября: "Слуцк" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Торпедо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск).

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 41 (19), "Динамо" (Минск) - 38 (18), "Шахтер" - 38 (18). Внизу турнирной таблицы столичные "Луч" и "Торпедо", набравшие по 12 очков, на балл больше у "Днепра".-0-