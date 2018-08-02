Брестское "Динамо" пробилось в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Афинах обладатели Кубка Беларуси проигрывали греческому "Атромитосу" почти до самого финального свистка, но на 5-й компенсированной минуте второго тайма Павел Нехайчик сравнял счет, выведя брестчан в следующий этап. В первой игре в Бресте динамовцы выиграли с минимальным перевесом 4:3. В следующем круге команде Алексея Шпилевского предстоит дважды встретиться с кипрским клубом "Аполлон" из Лимасола.

Еще один представитель Беларуси - солигорский "Шахтер" - сегодня играет в Познани с польским "Лехом". Неделю назад в Солигорске соперники разошлись миром - 1:1.

Минское "Динамо" уже вышло в 3-й раунд, дважды переиграв словацкий клуб "Дунайска Стреда" - 3:1 (в гостях) и 4:1 (дома). Теперь соперником минчан будет российский "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Матчи 3-го квалификационного круга пройдут 9 и 16 августа.-0-