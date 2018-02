Британская сноубордистка Кэти Ормерод выбыла из числа участников Олимпиады из-за травмы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская сноубордистка Кэти Ормерод исключена из числа участников Олимпиады в Пхенчхане. Информация об этом размещена на портале Inside the Games.

Отмечается, что у 20-летней спортсменки были высокие шансы выиграть медаль, но незадолго до стартов она повредила во время тренировки запястье, медики позднее поставили диагноз перелом.

"Мечтав о выступлении на Олимпийских играх годами, я приехала туда, но потерпела самую большую неудачу! Сломала себе запястье, но решила побороться, а затем серьезно повредила пятку - и пришлось делать операцию. Абсолютно опустошена", - поделилась чувствами Ормерод в Twitter.

After dreaming of competing at the Olympics for years, I got there and received the most bad luck I've ever had! Broke my wrist but was determined to compete, but then I severely broke my heel into 2 pieces and having surgery in a couple of hours. Absolutely gutted! pic.twitter.com/6XuXmD7au3