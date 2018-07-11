"Буслiк" будет талисманом девичьего чемпионата мира по баскетболу в Минске

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Буслiк" будет талисманом чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который пройдет с 21 по 29 июля. За это имя проголосовало большинство участников конкурса, а первой этот вариант предложила минчанка Тамара Липская, которая и получит от белорусской команды в качестве приза мягкую игрушку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Поклонники баскетбола со всей страны прислали письма в баскетбольную федерацию со своими предложениями. И жюри было довольно сложно разобраться в разнообразии вариантов. Однако имя "Буслік" оказалось самым популярным, оно имеет национальный колорит и очень легко произносится на разных языках, что также немаловажно. Талисман поступит в продажу 21 июля, приобрести его можно будет в специальной торговой точке во Дворце спорта.

Матчи мирового первенства пройдут на площадках минского Дворца спорта и Falcon Club. В турнире примут участие 16 сильнейших девичьих сборных. Белорусская команда на первом этапе сыграет в группе А против сверстниц из Колумбии (21 июля), Японии (22 июля) и Франции (24 июля). Составы остальных предварительных групп:

В - Китай, Италия, США, Мали.

С - Аргентина, Новая Зеландия, Испания, Венгрия.

D - Ангола, Латвия, Австралия, Канада.-0-