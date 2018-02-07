CAS рассмотрит дела российских конькобежцев Юскова и Кулижникова после Олимпиады-2018

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дела российских конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова после Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Павел Кулижников и Денис Юсков, а также биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев подали апелляцию в Ad Hoc (вынесенная панель) CAS на невыдачу им приглашений на Олимпиаду-2018. По решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года для участия в Играх под олимпийским флагом могут быть приглашены только чистые российские спортсмены. Шесть вышеперечисленных спортсменов на протяжении карьеры были уличены в нарушении антидопинговых правил, но уже отбыли свои дисквалификации.

"Апелляция, которую подали шесть спортсменов с допинговой историей, не будет рассмотрена оперативно. Мы ее получили, но она будет рассмотрена не выездной панелью, а в Швейцарии", - заявил Матье Риб.

Выездная панель CAS начала свою работу в Пхенчхане 30 января. Все иски спортсменов, поданные в CAS после этой даты, рассматриваются в ускоренном порядке.

Одновременно Матье Риб сообщил, что апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров на решение комиссии МОК не приглашать их на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане планируется рассмотреть 8 февраля.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично, суд нашел основания для признания их виновными в нарушении антидопинговых правил, но их пожизненное отстранение заменено на пропуск следующих Олимпийских игр в Пхенчхане.

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Олимпиаде 15 из 28 человек: скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Артема Кузнецова, саночницу Татьяну Иванову, а также тренеров Альберта Демченко (санный спорт) и Сергея Чудинова (скелетон). Позднее комиссия МОК отказала этим 15 россиянам в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.-0-