Чемпион Паралимпиады Юрий Голуб: победить в биатлонной гонке помог счастливый стартовый номер

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победить в биатлонной гонке на 12,5 км помог счастливый стартовый номер. Об этом рассказал журналистам чемпион XII зимних Паралимпийских игр Юрий Голуб после финиша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне на Паралимпиаде в Пхенчхане Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 мин. 23,7 сек. Серебряным призером стал украинец Александр Казик - +2,7 сек. Третье место занял еще один представитель Украины - Юрий Уткин (+56,2 сек).

Завершившийся старт получился лучшим в карьере, считает спортсмен. "Накануне, когда получили с партнером по забегу Дмитрием Будиловичем, который вел меня по дистанции, стартовый 16-й номер, мы не сомневались, что все сложится удачно. Ведь именно 16 апреля у меня день рождения. Такие вот счастливые совпадения! В ходе гонки сегодня не думал, как выступают соперники, как они стреляют, сколько промахов допустили. Мы просто делали свою работу", - отметил Юрий Голуб.

На счету белорусского паралимпийца в Пхенчхане уже три награды (золотая и две серебряные). Но, по словам Юрия, он постарается проявить себя и в лыжном спринте, который пройдет 14 марта. "Не будем загадывать, как все сложится. Лыжный спринт - одна из моих самых любимых дисциплин, хотя к финалу, если в него попадаешь после отбора, состояние обычно не самое лучшее. Будем стараться", - отметил чемпион Игр.

Белорусская команда на зимних Паралимпийских играх имеет в своем активе 7 наград и уже значительно превзошла результат прошлых главных стартов четырехлетия в Сочи, где на счету белорусских спортсменов было три бронзовые награды.-0-