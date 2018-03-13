Чемпион Паралимпиады Юрий Голуб: победить в биатлонной гонке помог счастливый стартовый номер

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победить в биатлонной гонке на 12,5 км помог счастливый стартовый номер. Об этом рассказал журналистам чемпион XII зимних Паралимпийских игр Юрий Голуб после финиша, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Завершившийся старт получился лучшим в карьере, считает спортсмен. "Накануне, когда получили с партнером по забегу Дмитрием Будиловичем, который вел меня по дистанции, стартовый 16-й номер, мы не сомневались, что все сложится удачно. Ведь именно 16 апреля у меня день рождения. Такие вот счастливые совпадения! В ходе гонки сегодня не думал, как выступают соперники, как они стреляют, сколько промахов допустили. Мы просто делали свою работу", - отметил Юрий Голуб.
На счету белорусского паралимпийца в Пхенчхане уже три награды (золотая и две серебряные). Но, по словам Юрия, он постарается проявить себя и в лыжном спринте, который пройдет 14 марта. "Не будем загадывать, как все сложится. Лыжный спринт - одна из моих самых любимых дисциплин, хотя к финалу, если в него попадаешь после отбора, состояние обычно не самое лучшее. Будем стараться", - отметил чемпион Игр.
Белорусская команда на зимних Паралимпийских играх имеет в своем активе 7 наград и уже значительно превзошла результат прошлых главных стартов четырехлетия в Сочи, где на счету белорусских спортсменов было три бронзовые награды.-0-
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