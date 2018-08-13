13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по автослалому стартует 18 августа в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА организатор соревнований Анатолий Шевченко.

Соревнования по скоростному маневрированию - составная часть республиканской акции "Спортсмены за безопасность дорожного движения", в которой участвуют лучшие представители автоспорта. Акция пройдет в 16-й раз при поддержке УГАИ МВД. В этом году формат чемпионата изменился: до 7 городов расширилась география его проведения, а два этапа будут организованы в одной области два дня подряд.

"Открытие чемпионата состоится в Могилеве 18 августа. Зрители смогут насладиться не только мастерством спортсменов, но и протестировать новые автомобили, сфотографироваться в аварийно-спасательной машине и ретроавто, получить призы от сотрудников ГАИ. 25 августа спортсмены сделают остановку в Полоцке, а уже на следующий день отправятся в Витебск, где их ждет самая длинная и скоростная трасса. Далее чемпионат пройдет в Гродно, Гомеле, Барановичах и финиширует в столице. Соревнования будут организованы в абсолютном, любительском и командном зачетах", - сказал Анатолий Шевченко. Плотный график проведения этапов станет как для спортсменов, так и любителей очередным испытанием воли и мастерства.

Чемпионат по автослалому включает не только спортивно-зрелищную составляющую, но и несет социальную нагрузку. "Мы учим автолюбителей вождению в сложных погодных условиях, наглядно показывая разницу поведения трезвого и пьяного пешехода, доводим полезную информацию до родителей перед началом учебного года", - отметил Анатолий Шевченко.

Участники охотно делятся своим мастерством со зрителями. "Привлечение внимания к автоспорту, который является отличной школой водительского мастерства, дает результаты. Теперь в сознании многих автолюбителей есть устойчивое мнение, что безопасность на дороге зависит не только от исправного автомобиля. Кроме того, соревнования по скоростному маневрированию вызывают большой интерес у молодежи, которая не стала ограничиваться одной дисциплиной, а пошла дальше, пробуя себя и в других видах автоспорта", - подчеркнул он.

Финальные заезды чемпионата по автослалому в Минске планируется провести 30 сентября, но будет учитываться погода. Если последнее воскресенье сентября будет дождливым, то соревнования перенесут на 7 октября.-0-