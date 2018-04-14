Чемпионат Беларуси по хоккею будет разделен на два дивизиона - Шапиро

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по хоккею будет разделен на два дивизиона - А и В, по силам команд. Об этом сообщил сегодня председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Семен Шапиро на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы ФХРБ, в следующем сезоне у ведущих клубов количество матчей увеличится до 56. Остро стоял вопрос о количестве легионеров в белорусских клубах. Сейчас их 35, причем 25 из них - российские хоккеисты. Принято решение, что в одном матче каждая команда может использовать до 5 легионеров. Что касается споров о молодых игроках - решено, что каждая команда может заявить 7 игроков, чей возраст выше 28 лет.

По мнению Семена Шапиро, опытные хоккеисты будут помогать своим молодым коллегам расти в профессиональном плане. Он считает, что в белорусском хоккее немало молодых талантливых игроков, например, Иван Кульбаков, Павел Воробей, Артур Гаврус, Андрей Белевич, который вчера в игре со Швейцарией показал хороший уровень.

Семен Шапиро подчеркнул, что все эти решения принимались коллегиально на совещании с участием тренеров и руководителей всех белорусских клубов. Если будут еще какие-то конструктивные предложения, то их тоже можно обсудить, до нового сезона еще немало времени.-0-