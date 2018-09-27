Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.

"Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года - в Чехии, 2025 года - в Швеции", - сказал Роман Ротенберг.

Данное решение принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит на Мальте.

Ранее президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко сообщил, что к 2023 году в Санкт-Петербурге планируется построить самый большой ледовый дворец в мире.

Также в 2023 году Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир для хоккеистов не старше 20 лет пройдет в Новосибирске.

Санкт-Петербург третий раз в истории примет чемпионат мира по хоккею. В 2000 году город впервые принял турнир, в 2016 году Петербург принимал мировое первенство совместно с Москвой. На территории России чемпионат мира пройдет в восьмой раз. -0-