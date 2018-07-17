Чемпионский парад в честь сборной Франции состоялся в Париже

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже прошел чемпионский парад в честь футболистов и тренеров сборной Франции, сообщают информагентства.
Тысячи людей приветствовали спортсменов. Самолеты ВВС окрасили небо над французской столицей в цвета национального флага.
Также сразу же по прилету на родину сборная Франции отправились на прием в резиденцию президента - Елисейский дворец. Вместе с Эммануэлем Макроном они спели "Марсельезу".
Команда Франции завоевала золотые медали чемпионата мира по футболу в нынешнем году. В финальном матче, который прошел 15 июля на московском стадионе "Лужники", французская сборная обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.-0-
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