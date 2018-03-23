Чемпионский титул Кирилла Релиха станет новым этапом в популяризации бокса в Беларуси - Ковальчук

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа Кирилла Релиха в бою за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WBA станет новым этапом в популяризации бокса в Беларуси. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в ходе чествования атлета, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Руководитель спортивной отрасли наградил чемпиона почетной грамотой и часами, а также отметил роль тренеров в достижении успеха. "Только совместная работа наставника и спортсмена может дать хороший результат. Одного желания в современном профессиональном спорте недостаточно. Сейчас большую роль играет научный подход, различные методики, психологическая подготовка и много других деталей", - отметил министр.
Глава федерации профессионального бокса Беларуси Геннадий Наркевич подчеркнул, что за океаном звание чемпиона мира приравнивают к золотой олимпийской медали. "Испытываем большую гордость за страну, ее атлетов, когда далеко за океаном наш соотечественник на весь мир заявил: "Беларусь, я чемпион!". Ради таких моментов и работают наши специалисты", - сказал он.
Кирилл Релих поблагодарил руководство Министерства спорта и туризма за слова поддержки и рассказал, что была проделана огромная работа: "К чемпионскому бою готовились более полугода, поэтому когда все закончилось, на меня навалилась сильная усталость".
Как сообщалось, 10 марта в Сан-Антонио (США) барановичский атлет Кирилл Релих в весе до 63,5 кг победил в бою за вакантное звание чемпиона по версии WBA единогласным решением судей кубинца Рансеса Бартелеми. Обязательную защиту титула белорус проведет против россиянина Эдуарда Трояновского. Место и дата поединка согласовывается тренерскими штабами боксеров.-0-
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