Чемпионский титул Кирилла Релиха станет новым этапом в популяризации бокса в Беларуси - Ковальчук

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа Кирилла Релиха в бою за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WBA станет новым этапом в популяризации бокса в Беларуси. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в ходе чествования атлета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пояс победителя

Кирилл Релих

Руководитель спортивной отрасли наградил чемпиона почетной грамотой и часами, а также отметил роль тренеров в достижении успеха. "Только совместная работа наставника и спортсмена может дать хороший результат. Одного желания в современном профессиональном спорте недостаточно. Сейчас большую роль играет научный подход, различные методики, психологическая подготовка и много других деталей", - отметил министр.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

Председатель общественного объединения "Белорусская федерация бокса" Дмитрий Тихомолов

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравляет Кирилла Релиха

Глава федерации профессионального бокса Беларуси Геннадий Наркевич подчеркнул, что за океаном звание чемпиона мира приравнивают к золотой олимпийской медали. "Испытываем большую гордость за страну, ее атлетов, когда далеко за океаном наш соотечественник на весь мир заявил: "Беларусь, я чемпион!". Ради таких моментов и работают наши специалисты", - сказал он.

Во время чествования

Председатель общественного объединения "Белорусская федерация бокса" Дмитрий Тихомолов поздравляет Кирилла Релиха

Белорусский боксер встал на одну ступень с Мохаммедом Али и Костей Цзю - председатель БФБ "Последние результаты показывают, что белорусские боксеры успешно выступают и в США на профессиональном ринге. Теперь наша задача, чтобы промоутерские компании выстраивались за белорусами в очередь", - отметил Дмитрий Тихомолов.

Кирилл Релих поблагодарил руководство Министерства спорта и туризма за слова поддержки и рассказал, что была проделана огромная работа: "К чемпионскому бою готовились более полугода, поэтому когда все закончилось, на меня навалилась сильная усталость".

Кирилл Релих

Кирилл Релих: при подготовке к боксерскому поединку за чемпионский титул сложнее всего было эмоционально "Тренироваться часто тяжелее, чем принимать участие в поединке. К этому бою с кубинцем важно было, и сложнее всего, подойти готовым психологически, за свою физическую форму я не волновался. Рассчитывал только на себя ", - сказал Кирилл Релих.

Как сообщалось, 10 марта в Сан-Антонио (США) барановичский атлет Кирилл Релих в весе до 63,5 кг победил в бою за вакантное звание чемпиона по версии WBA единогласным решением судей кубинца Рансеса Бартелеми. Обязательную защиту титула белорус проведет против россиянина Эдуарда Трояновского. Место и дата поединка согласовывается тренерскими штабами боксеров.-0-

Белорусский боксер Кирилл Релих победил в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA Судьи в 12-раундовом бою отдали предпочтение белорусу, который выиграл по очкам. В 2016-м Кирилл Релих уже принимал участие в бою за титул чемпиона, но уступил британцу Рики Бернсу.

Белорусский боксер Кирилл Релих проведет обязательную защиту своего титула против соперника из России Всемирная боксерская ассоциация (WBA) призвала тренерские штабы обеих спортсменов незамедлительно приступить к переговорам о проведении поединка.

Фото Андрея Покумейко.