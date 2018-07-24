Чемпионы мира Мбаппе, Гризманн и Варан попали в десятку претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала 10 претендентов на звание лучшего футболиста года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В десятке нет лидера бразильской сборной и "Пари Сен-Жермен" Неймара, зато есть его одноклубник из парижского клуба молодой французский форвард Килиан Мбаппе. В список также вошли лучший игрок российского ЧМ-2018 хорват Лука Модрич ("Реал", Мадрид, Испания) и лучший снайпер мирового первенства англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм", Лондон). Вместе с ними на звание лучшего игрока планеты претендуют аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания), португалец Криштиану Роналду, недавно перешедший из "Реала" в туринский "Ювентус", французы Антуан Гризманн ("Атлетико", Мадрид, Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Мадрид, Испания), бельгийцы Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Эден Азар ("Челси", Лондон, Англия) и египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия).

На звание лучшей футболистки года претендуют пятикратная обладательница этого титула бразильянка Марта, выступающая за "Орландо Прайд" (США), а также англичанка Люси Бронз, норвежка Ада Хегерберг, француженки Амандин Анри и Венди Ренар, японка Саки Кумагаи, немка Дженнифер Марожан (все - "Лион", Франция), датчанка Пернилле Хардер ("Вольфсбург", Германия), австралийка Саманта Керр ("Чикаго Ред Старс", США) и американка Меган Рапино ("Сиэтл Рейн", США).

Все желающие могут проголосовать за своего кандидата до 10 августа на сайте ФИФА. Церемония вручения наград лауреатам футбольного года состоится 24 сентября в Лондоне.-0-