Чешский специалист Радослав Латал и ФК "Динамо-Брест" расторгли контракт

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ФК "Динамо-Брест" Радослав Латал уходит из клуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

"Контракт с чешским специалистом расторгнут по соглашению сторон. Его помощник Марцел Личка продолжит работу в клубе", - пояснили в команде.

Временно руководить командой в должности исполняющего обязанности главного тренера будет Сергей Ковальчук. 10 мая тренировка прошла под его руководством. Радослав Латал попрощался с командой перед тренировкой и в ближайшее время покинет расположение клуба.

С приходом в команду Радослава Латала "Динамо-Брест" выиграло Суперкубок Беларуси, а также вышло в финал Кубка страны. В чемпионате динамовцы выступают не так удачно и занимают 11-е место, одержав одну победу, сыграв трижды вничью и потерпев два поражения.-0-