Четыре белорусских биатлониста примут участие в спринтерской гонке на Играх в Пхенчхане

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусских биатлониста примут участие в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации биатлона.
Тренерский штаб рассчитывает в предстоящей гонке на Владимира Чепелина, Сергея Бочарникова, Романа Елётнова и Антона Смольского. Старт состоится 11 февраля в 14.15. За день до начала выступления на Олимпиаде мужчин, определят сильнейших в спринте женщины. Как сообщалось, за белорусскую команду планируют выступить Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Надежда Писарева.
После спринтерских гонок 12 февраля лучших биатлонистов в спорткомплексе "Альпенсия" ожидают два "пасьюта" (в 13.10 - женщины, в 15.00 - мужчины). Прямые трансляцию соревнований их Пхенчхана проведут телеканалы "Беларусь 2" и "Беларусь 5".
Медали в биатлоне будут разыгрываться на Олимпиаде в Пхенчхане до 23 февраля. Всего 11 комплектов наград найдут своих обладателей на предстоящих Играх, которые стартуют 9 февраля.-0-
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