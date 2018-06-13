ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике. Такое решение принято на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который проходит в Москве, сообщает БЕЛТА.

За заявку трех стран было отдано 134 голоса (67%), другой претендент на проведение мирового футбольного форума - Марокко - получил голоса 65 представителей национальных федераций (33%).

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым в истории, в котором примет участие 48 команд. Ранее Соединенные Штаты принимали мундиаль в 1994 году, а Мексика становилась хозяйкой турнира дважды - в 1970 и 1986 годах.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдет чемпионат мира 2018 года. В 2022 году матчи турнира примет Катар.-0-