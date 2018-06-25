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Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры

Спорт 25.06.2018 | 15:08
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом биатлонистка сообщила сегодня на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Домрачева отметила, что ей приятно видеть такое количество людей в зале. "Мне достаточно непросто было собраться, я очень долго думала, но пришло время расставить точки над "i". Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру", - заявила она.

"Время в большом спорте для меня будет незабываемым. Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом все эти годы и помогал моим достижениям, первым тренерам, даже поварам на базах, где готовилась. Огромные слова благодарности болельщикам, поддержку которых чувствовала во время выступлений и побед. Спасибо журналистам, которые помогли фанатам и зрителям наслаждаться моими успехами. Спасибо моей стране, так как, побеждая, чувствовала, что это не только мои победы, но и всей Беларуси", - сказала она.

Легендарная биатлонистка, отвечая на вопрос о дальнейших планах, отметила, что намерена отдохнуть от того бешеного ритма, в котором жила с шестилетнего возраста. "Есть задумки и идеи, но пока раскрывать их рано", - отметила Дарья Домрачева.-0-

Белорусская прима биатлона Дарья Домрачева завершила активную спортивную карьеруБелорусская прима биатлона Дарья Домрачева завершила активную спортивную карьеру
На личном фронте у Домрачевой также все в порядке - она замужем за величайшим биатлонистом всех времен норвежцем Уле-Эйнаром Бьерндаленом. У звездной пары 1 октября 2016 года в Минске родилась дочь Ксения. Теперь именно семья станет главным приоритетом для Дарьи Домрачевой.

Домрачева: супруг принял бы любое мое решениеДомрачева: супруг принял бы любое мое решение
"Супруг принял бы любое мое решение, даже если бы решила продолжить карьеру. Но если бы осталась в спорте, то мучилась бы сама, мучила своего ребенка и не смогла бы показать тот результат, который хотелось бы", - отметила Дарья Домрачева.

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биатлон, Домрачева
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