Дарья Домрачева победила в спринте на этапе КМ в Финляндии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева победила в спринтерском забеге на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 7,5 км белоруска преодолела за 20 мин. 56,8 сек. Занять первое место Дарье Домрачевой не помешал и один промах при стрельбе стоя. Второе место заняла немецкая биатлонистка Франциска Хильдебран, которая уступила белоруске 0,5 сек., не допустив ни единого промаха. Однако немка не смогла справиться со знаменитым подъемом в горку на трассе в Контиолахти. Бронзовым призером стала итальянка Лиза Витоцци - +5,5 сек. (0+1).

Призеры Кубка мира. Фото Дениса Костюченко

Надежда Скардино заняла 11 место - +35,3 сек. (0+0). Ирина Кривко стала 15-й - +51,9 сек. (0+0). Динара Алимбекова показала 46-й результат - + 1 мин. 51,3 сек. (0+1). Надежда Писарева финишировала 64-й - + 2 мин. 19,2 сек. (1+1).

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой победа в спринте стала 31-й в карьере. Чаще побеждали лишь шведка Магдалена Форсберг (42) и немка Магдалена Нойнер (34).

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 Домрачева по-прежнему занимает пятое место - 496 очков. Лидирует финка Кайса Мякяряйнен - 623 балла.

Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти продолжится 10 марта двумя эстафетными гонками в миксте и супер-миксте.-0-