Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте. Победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя гонка на 12,5 км прошла с преимуществом Кузьминой, которая сразу же захватила лидерство и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, финишировала первой с результатом 35 мин. 23,0 сек. Чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отстала от Анастасии Кузьминой всего на 18,8 сек. Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг. Эта серебряная медаль стала для Даши пятой за время участия в Олимпиадах. Кроме трех золотых наград Игр-2014 у нее еще бронза Ванкувера-2010.

Третье место в сегодняшнем масс-старте заняла норвежская спортсменка Тирил Экхофф, уступившая победительнице 27,7 сек. при двух промахах на стрельбище.

Фото IBU

В первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек.; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись 3 раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек.; 4).-0-