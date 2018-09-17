Денис Казионов в составе ХК "Динамо-Минск" отправился в выездное турне команды

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новичок хоккейного клуба "Динамо-Минск" Денис Казионов отправился в выездное турне команды в чемпионате КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Бывший нападающий "Магнитки" Денис Казионов перешел в ХК "Динамо-Минск" В составе "Магнитки" Казионов провел два предыдущих сезона: в 127 матчах набрал 31 (17+14) очко. В том числе помог "лисам" выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина-2017

Форвард уже успел провести две тренировки с партнерами и вошел в число 26 игроков, которые вылетели сегодня в Ярославль, где 18 сентября проведут очередной матч сезона. Как отметили в клубе, в ближайшее время в команду должен вернуться и нападающий Бо Беннетт, который улетел на похороны близкого друга.

Минское "Динамо" после шести проведенных матчей в новом сезоне КХЛ имеет одну победу и с двумя очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.-0-