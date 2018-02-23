Девятовский: после победы биатлонисток эмоции были не меньшими, чем когда сам выигрывал медаль

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После блестящей победы белорусских биатлонисток в эстафете эмоции были сравнимы с теми, когда сам завоевываешь олимпийскую медаль, поделился с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Вадим Девятовский.

Белорусским биатлонисткам вручены золотые олимпийские медали Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Сергей Бубка (Украина) и представитель Международного союза биатлонистов Нами Ким (Республика Корея), которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женской эстафете.

"Вчера была эйфория. Тяжело описать эмоции, они были не меньшими, чем те, когда я был на олимпийском стадионе и выигрывал медаль. Это огромная радость, гордость за наших девушек, за страну, за то, что они смогли, может быть, не благодаря, а вопреки, потому что на них никто не ставил. Мы верили в них, убежден, что наша вера тоже им помогла. Я рад, что Ирина Кривко, новополочанка, как и я, была в эстафетном составе. Они с Динарой Алимбековой те тылы, которые в будущем еще не раз громко заявят о себе", - сказал Вадим Девятовский.

Вадим Девятовский - серебряный призер пекинской Олимпиады-2008 в метании молота, в настоящее время возглавляет Белорусскую федерацию легкой атлетики.-0-