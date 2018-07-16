16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона не против завершить карьеру в Бресте и остаться здесь жить. Об этом легендарный футболист заявил сегодня на пресс-конференции в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.
Диего Марадона поблагодарил ФК "Динамо-Брест" за предложение стать председателем правления клуба. "Я увидел, что это серьезный проект. Если я закончу свою карьеру в Бресте, то я, наверное, останусь здесь жить", - сказал экс-футболист сборной Аргентины.
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