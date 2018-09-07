Диего Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб "Дорадос де Синалоа"

7 сентября, Мехико /БЕЛТА - ТАСС/. Диего Армандо Марадона стал главным тренером клуба "Дорадос де Синалоа" из мексиканского штата Синалоа. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Добро пожаловать, Диего", - говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в Twitter 6 сентября. "Дорадос" выступает во втором по силе дивизионе Мексики.

В мае аргентинец подписал трехлетний контракт с белорусским "Динамо" (Брест). Марадона занял должность председателя правления.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо" Аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба.

Марадона, победитель чемпионата мира 1986 года, считается одним из лучших футболистов ХХ века. В 1982 году он дебютировал на первенстве планеты, после чего его стали называть наследником величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года Марадона был вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год легендарный футболист тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого он возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года Марадона был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост.-0-