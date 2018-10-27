Дмитрий Басков назначен гендиректором ХК "Динамо-Минск"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный хоккейный специалист Дмитрий Басков назначен генеральным директором хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Решением наблюдательного совета ЗАО ХК "Динамо-Минск" этот пост вместо Анатолия Курильца занял 40-летний специалист Дмитрий Басков.

Анатолий Курилец покинет пост гендиректора ХК "Динамо-Минск" Такое решение принято по личной инициативе директора в связи с окончанием контракта.

Дмитрий Басков во время профессиональной карьеры выступал на позиции голкипера. Начинал карьеру в минской "Юности", позже выступал за Cape Breton Islanders, гродненский "Неман", "Брест", "Витебск", минский "Керамин" и "Юность". Дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок Беларуси. Защищал цвета сборной на юношеском (U-18) и молодежном (U-20) чемпионатах мира. Привлекался в национальную сборную Беларуси на товарищеские матчи.

В 2002 году окончил Белорусский государственный университет по специальности "Правоведение", в 2009 году - Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности тренерская работа (по хоккею), бизнес-школу ИПМ (2018).

По окончании сезона-2009/10 завершил карьеру и начал работу тренером по вратарям в ХК "Брест", затем вошел в тренерский штаб МХЛовской команды "Минские зубры". Работал в штабе команды РЦОП "Раубичи", выступавшей в высшей лиге чемпионата Беларуси. В 2013 году Басков возглавил СДЮШОР БФСО "Динамо", сумел привлечь к работе сильных специалистов и за несколько лет сделал динамовскую школу лучшей в стране. С мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.-0-