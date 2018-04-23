"Днепр" сыграл вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси по футболу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского "Днепра" сыграли вничью с солигорским "Шахтером" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева открыли счет в конце первого тайма, а сразу после перерыва гости восстановили равновесие - 1:1.
В последнем поединке этого тура футболисты "Витебска" принимают борисовский БАТЭ.
Результаты других встреч: "Луч" (Минск) - "Слуцк" - 0:3, "Динамо" (Минск) - "Гомель" - 2:1, "Торпедо" (Минск) - "Неман" - 0:1, "Ислочь" - "Городея" - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" - "Минск" - 2:1, "Динамо" (Брест) - "Смолевичи" - 2:2.-0-
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