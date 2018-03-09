Домрачева: выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходила на старт спринта в Контиолахти в боевом настроении. Такую оценку своему победному выступлению на этапе Кубка мира по биатлону дала Дарья Домрачева телеканалу "Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"После Олимпиады важно было не расслабиться, сезон еще не закончен. Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении. Визит домой был приятен. За пару дней в удалось перевести дух. Сегодня снова с новыми силами боролась на дистанции. Ощущения и самочувствие в ходе спринта были очень хорошими", - отметила Дарья Домрачева.

Четырехкратная олимпийская чемпионка победила в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. Громкого успеха Дарья Домрачева добилась в первой же гонке после Олимпийских игр в Пхенчхане, где ей удалось занять первое место в эстафете и завоевать серебряную награду в масс-старте.-0-