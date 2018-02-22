Донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" в матче Лиги чемпионов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы завершилась первая часть 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Харькове встречался с итальянской "Ромой" и пропустил мяч в конце первого тайма после удара Юндеа. После перерыва хозяева взвинтили темп и сначала Фред сравнял счет, затем Феррейра поразили ворота Алиссона - 2:1.

Испанская "Севилья" принимала на своем поле английский "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла без забитых мячей - 0:0. Ответные встречи в этих парах состоятся 13 марта в Риме и Манчестере.

На прошлой неделе два представителя Англии практически гарантировали себе места в четвертьфинале ЛЧ, одержав крупные виктории в выездных играх. Лидер премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:0, а "Ливерпуль" не оставил шансов португальскому "Порту" - 5:0. Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" переиграл на своем поле французский "Пари Сен-Жермен" - 3:1, а в Турине финалист прошлого розыгрыша "Ювентус" разошелся миром с лондонским "Тоттенхэмом" - 2:2. Также вничью – 1:1 в Лондоне сыграли "Челси" и испанская "Барселона", а мюнхенская "Бавария" на своей арене без проблем разобралась с гостями из стамбульского "Бешикташа" - 5:0.-0-