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ДОСЬЕ: XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане

Спорт 07.02.2018 | 10:02
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в городе Пхенчхане (Республика Корея). Соревнования состоятся в 7 видах спорта по 15 спортивным дисциплинам: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд, бобслей и скелетон; а также биатлон, керлинг, хоккей и санный спорт. Впервые будут включены в программу Олимпийских игр соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в керлинге.

На Олимпиаде будет разыграно 102 комплекта наград. Олимпийские медали были представлены 21 сентября 2017 года. На их лицевой стороне нанесены диагональные линии, символизирующие историю Олимпиад и решительность спортсменов. На обратной стороне изображены спортивные дисциплины. Ленты для медалей выполнены из традиционных корейских тканей.

Талисманами Олимпийских игр стали тигренок Сухоран (в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде).

Республика Корея трижды подавала заявку на проведение Олимпиады. В 2014 году Пхенчхан уступил всего четыре голоса Сочи, а в 2010 - три голоса Ванкуверу. Голосование по выбору города проведения XXIII Олимпиады прошло 6 июля 2011 года на 123-й сессии МОК в Дурбане (ЮАР). Кандидатами выступали Республика Корея, Германия и Франция. Голосование завершилось в первом раунде - более половины принявших в нем участие членов МОК высказались за одну кандидатуру. Таким образом Пхенчхан победил и стал второй азиатской страной, которая будет принимать зимнюю Олимпиаду. До этого Игры проходили лишь в Японии: в Саппоро (1972 год) и Нагано (1998 год).

Пхенчхан находится в горах Тхэбэксан примерно в 180 км к востоку от столицы страны Сеула. В Пхенчхане проживает около 50 тыс. человек. Здесь расположено более 100 пиков выше 1000 м. Большая часть уезда Пхенчхан располагается на высоте 700 м над уровнем моря и славится многообразием вариантов для активного отдыха. Олимпийские игры пройдут на двух основных территориях: горной местности Пхенчхана (Альпенсия, Енпхен, Феникс-парк) и прибрежной Каннына - одного из туристических центров страны на берегу Японского моря. Большую часть соревнований проведут на горнолыжном курорте, туристическом центре мирового уровня в уезде Пхенчхан - Альпенсия.

Олимпиада-2018 удивит гостей новыми технологиями. Поезда от Сеула до Пхенчхана будут двигаться со скоростью 300 км/ч. Впервые в мире будет использован самый быстрый интернет 5G. Найти маршрут туристам помогут роботы. Гости Пхенчхана станут не только участниками спортивного праздника. 16 февраля в самый разгар Олимпийских игр наступит Новый год по лунному календарю.

Факты о Белых олимпиадах

Впервые вопрос о проведении зимних Олимпийских игр отдельно от летних обсуждался на сессии МОК в 1922 году. Тогда было решено, что зимние виды спорта будут вынесены из олимпийской программы и соревнования по ним пройдут в более подходящее время. Смелый эксперимент решено было провести в 1924 году и назвать "Международной спортивной неделей по случаю VIII Олимпиады". Соревнования прошли в Шамони (Франция) и собрали спортсменов из Европы и Америки. Они вызвали большой интерес в спортивном мире. В 1925 году МОК принял окончательное решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр, а первыми из них задним числом признал соревнования в Шамони.

Церемония открытия I зимней Олимпиады в Шамони, Франция, 25 января 1924
Церемония открытия I зимней Олимпиады в Шамони, Франция, 25 января 1924

Итак, первые зимние Олимпийские игры прошли 25 января - 5 февраля 1924 года. В них участвовало 258 спортсменов (11 женщин и 247 мужчин) из 16 стран. В программу было включено 6 видов спорта: биатлон, лыжный спорт, фигурное катание, скоростной бег на коньках, бобслей, хоккей с шайбой и показательные выступления - гонки военных лыжных патрулей и керлинг. Было разыграно 16 комплектов медалей.

II зимние Олимпийские игры состоялись в Санкт-Морице (Швейцария) в 1928 году. На них зажглась звезда норвежской фигуристки Сони Хени, выступление которой поразило зрителей и судей своим артистизмом. Она получила первую олимпийскую золотую медаль среди женщин. В своей дальнейшей спортивной карьере Хени стала первой и единственной трехкратной олимпийской чемпионкой (1928, 1932, 1936) в женском одиночном катании.

Соня Хени
Соня Хени

III зимние Олимпийские игры прошли в Лейк-Плэсиде (США) в 1932 году. IV Игры состоялись в Гармиш-Партенкирхен (Германия) в феврале 1936 года.

Игры 1940 и 1944 годов, как и летние, не состоялись из-за Второй мировой войны, номер за ними не сохранился. Поэтому первые послевоенные зимние Олимпийские игры 1948 года получили номер V. Они прошли скромно. Неожиданностью этой Белой олимпиады стали победы в фигурном катании представителей Нового Света: в мужском катании американца Дика Баттона, в женском - канадки Барбары Энн Скотт. В хоккее с шайбой впервые команды Канады и Чехословакии набрали равное количество очков. Победа была присуждена канадцам по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб.

В VII зимних Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо (Италия) в 1956 году впервые выступали советские спортсмены. Первой среди них золотой олимпийской медали добилась лыжница Любовь Баранова (Козырева). Сенсацию произвел конькобежец Евгений Гришин, завоевав две золотые награды и обе с мировыми рекордами. До него никто не добивался такого успеха. На хоккейном турнире в матче за золото сошлись тогда давние соперники - советские и канадские спортсмены. Сборная СССР, которую возглавлял Всеволод Бобров, в упорном поединке выиграла звание чемпиона Олимпийских игр.

Сборная СССР на Олимпиаде в Кортина д
Сборная СССР на Олимпиаде в Кортина д'Ампеццо (Италия), 1956 год

На IX зимних Играх в Инсбруке (Австрия) в 1964 году в составе олимпийской команды СССР впервые выступали белорусские спортсмены. В скоростном беге на коньках Эдуард Матусевич стал шестым на дистанции 1500 м, а лыжница Рита Ачкина финишировала 10-й на дистанции 5 км. С этой Олимпиады началась серия побед советских спортсменов в фигурном катании: Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали олимпийскими чемпионами в парном катании.

На X зимних Олимпийских играх в Гренобле (Франция) в 1968 году впервые самостоятельными командами выступали команды ГДР и ФРГ. С этой Олимпиады МОК разрешил пользоваться лыжами с рекламными надписями. Игры стали первыми, в ходе проведения которых спортсмены начали проходить допинг-контроль.

Открытие Олимпиады-1968, Гренобль (Франция)
Открытие Олимпиады-1968, Гренобль (Франция)

XI зимние Олимпийские игры принимал город Саппоро (Япония) в 1972 году. Впервые Белая олимпиада проходила в Азии. В фигурном катании взошла звезда Ирины Родниной, которая завоевала свою первую золотую медаль в паре с Алексеем Улановым. А в хоккее - Владислава Третьяка, впервые ставшего в ворота команды СССР.

На XII зимних Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) в 1976 году в программу Игр впервые были включены танцы на льду. Высшие награды в этом виде соревнований получили Людмила Пахомова и Александр Горшков, в парном катании - Ирина Роднина и Александр Зайцев.

На XIII Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лэйк-Плейсиде (США) впервые в истории Олимпиад был использован искусственный снег. Героем этой Олимпиады стал Эрик Хайден, который завоевал все 5 золотых медалей, разыгрываемых в скоростном беге на коньках. В лыжных гонках не было равных Николаю Зимятову. Он стал обладателем трех высших наград. Ирина Роднина в паре с Александром Зайцевым завоевала третью олимпийскую золотую медаль, став самой титулованной фигуристкой в мире.

Эрик Хайден, 1980 год
Эрик Хайден, 1980 год

С 1924 по 1992 зимние Олимпийские игры проводились в те же годы, что и летние. С 1994 Белая олимпиада проводится со сдвигом в два года от летних Олимпийских игр.

На Олимпийских играх в Пхенчхане ожидают 2943 спортсмена из 92 стран, что является самым большим числом атлетов в истории зимних Олимпийских игр. Ранее рекорд зимних Олимпиад был установлен в ходе ОИ-2014 в Сочи - 2800 спортсменов из 88 стран мира.

Белорусская сборная на открытии Олимпиады в Сочи, 2014 год
Белорусская сборная на открытии Олимпиады в Сочи, 2014 год

Белорусские спортсмены на зимних Олимпийских играх

Белорусские спортсмены не раз становились призерами зимних Олимпиад.

По данным Национального олимпийского комитета, в 1968 году на X зимних Олимпийских играх в Гренобле (Франция) бронзовую медаль завоевала в лыжных гонках на эстафете 3х5 км Рита Ачкина. Бронзу привез в 1988 году из Калгари конькобежец Игорь Железовский.

Первую золотую медаль завоевал белорусский биатлонист Евгений Редькин в гонке на 20 км на зимних Играх в Альбервиле (Франция) в 1992 году.

На XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия) 12-27 февраля 1994 года Беларусь впервые была представлена на олимпийской арене самостоятельной командой. Тогда выступали 33 спортсмена. Флаг суверенной республики на параде открытия Олимпийских игр нес Евгений Редькин. Были завоеваны 2 серебряные награды. В копилку белорусской сборной их принесли конькобежец Игорь Железовский и биатлонистка Светлана Парамыгина.

Из Нагано (Япония) в 1998 году бронзовые награды в Беларусь привезли биатлонист Алексей Айдаров и фристайлист Дмитрий Дащинский.

В Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 бронзу завоевал фристайлист Алексей Гришин.

Алексей Гришин (справа)
Алексей Гришин (справа)

В 2006 году в Турине (Италия) Дмитрий Дащинский взял серебро.

В 2010 году в канадском Ванкувере белорусы завоевали три медали: золото - Алексей Гришин (фристайл), серебро - Сергей Новиков (биатлон) и бронзу - Дарья Домрачева (биатлон).

Самым успешным для белорусских спортсменов стало участие в XXII зимних Олимпийских играх в Сочи (Россия), где было завоевано шесть наград. Три золота на Олимпиаде-2014 взяла Дарья Домрачева. Золотые медали завоевали фристайлисты Антон Кушнир и Алла Цупер. Бронзовую награду привезла из Сочи биатлонистка Надежда Скардино. Впервые в истории команда Беларуси заняла 8-е место в медальном зачете по количеству завоеванных наград.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

В командных видах спорта Беларусь на зимних Олимпийских играх представляла национальная сборная Беларуси по хоккею. Белорусская сборная участвовала в трех Олимпиадах (1998, 2002, 2010). Лучшее достижение - 4-е место в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда сборная Беларуси сенсационно вышла в полуфинал, обыграв в четвертьфинальном поединке одного из фаворитов Олимпиады - сборную Швеции.

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 32 белорусских спортсмена выступят в шести видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл и шорт-трек. Желаем им ярких побед!-0-

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Теги
досье, Олимпиада, Республика Корея
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