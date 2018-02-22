Доволен выступлением молодых белорусских биатлонисток в эстафете - Эдер

22 февраля, Пхенчхан /Корр БЕЛТА/. После золотой эстафеты белорусских биатлонисток тренер женской команды Альфред Эдер заявил, что доволен выступлением молодых белорусских биатлонисток, передает корреспондент БЕЛТА.
Альфред Эдер подчеркнул, что в ходе сезона готовилась именно эстафета. "С этим стартом мы в команде связывали большие надежды. Сегодняшнее выступление белорусских девчонок войдет в историю. Это победа и для опытных, и для молодых спортсменок. Самое сложное для тренеров - не ошибиться с выбором квартета. Мы сделали правильную ставку. Очень рад за молодых девочек Иру и Динару, они доказали, что достойны быть олимпийскими чемпионками", - сказал он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4098 BYN
|2.409 BYN
|2.416 BYN
|USD
|1.9638 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4608 BYN
|3.452 BYN
|3.46 BYN