Дубль Ахмеда Мусы принес победу Нигерии над Исландией на футбольном ЧМ

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Нигерии победили исландцев со счетом 2:0 во втором матче 2-го тура предварительной группы D, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре исландцы неожиданно для многих сумели сыграть вничью с аргентинцами (1:1), а нигерийцы уступили хорватам (0:2). Сегодня в Волгограде и северяне, и южане в первом тайме практически не угрожали воротам друг друга, уделив особое внимание обороне.

После перерыва нигерийцы заиграли гораздо активнее. На 49-й минуте матча форвард московского ЦСКА Ахмед Муса сумел освободиться от опеки и поразил ворота исландцев. Еще через 25 минут Муса совершил отличный сольный проход, обыграл нескольких соперников и забил свой второй мяч. Вскоре футболисты Исландии получили шанс сократить разрыв, но Гильфи Сигурдссон не сумел реализовать пенальти, послав мяч выше ворот.

Накануне сборная Хорватии, разгромив Аргентину со счетом 3:0, обеспечила себе путевку в 1/8 финала. Положение команд после двух туров: Хорватия - 6 очков (разница мячей - 5-0), Нигерия - 3 (2-2), Исландия - 1 (1-3), Аргентина - 1 (1-4). В последнем туре этого предварительного квартета 26 июня сборные Аргентины и Нигерии встретятся в Санкт-Петербурге, хорваты и исландцы будут соперничать в Ростове-на-Дону.

Сегодня в 21.00 в Калининграде футболисты Сербии во втором туре соревнований команд группы Е сыграют со Швейцарией. Днем пятикратные чемпионы планеты бразильцы в Санкт-Петербурге переиграли Коста-Рику 2:0.-0-

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