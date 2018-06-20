Два белорусских хоккеиста подписали контракты с подмосковным "Витязем"

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских хоккеиста Илья Шинкевич и Николай Стасенко подписали контракты с подмосковным "Витязем", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Защитник минского "Динамо" вернулся в российскую команду, за которую выступал в сезоне 2015/2016 годов. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в КХЛ за "зубров" 48 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков. Официальный сайт "Витязя" утверждает, что Шинкевич не будет считаться легионером, так как имеет российский паспорт.

Николай Стасенко перешел в подмосковный клуб из "Северстали", за которую провел семь сезонов.

Оба защитника не принимали участия в составе сборной Беларуси в чемпионате мира в Дании, где команда выступила неудачно и покинула элитный дивизион.-0-