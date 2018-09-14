Две белоруски вошли в десятку лучших в личном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Екатерина Галкина и Анастасия Салос вошли в десятку лучших в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряный призер этого турнира в упражнении с булавами Екатерина Галкина заняла пятое место - 74,275 балла. Анастасия Салос разместилась на десятой позиции - 72,300 балла. Чемпионский титул в многоборье защитила россиянка Арина Аверина (81,450). Годом ранее в итальянском Пезаро она также поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Серебро завоевала Линой Ашрам из Израиля (79,700). Бронзовая медаль у Александры Солдатовой из России (79,175).

В одном из самых престижных видов художественной гимнастики - личном многоборье - призерами мировых форумов из белорусок ранее становились Юлия Раскина и Мелитина Станюта.

Чемпионат мира в Софии 15 и 16 сентября продолжится розыгрышем медалей в групповых упражнениях.-0-