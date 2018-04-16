Две медали выиграли белорусские грации на этапе КМ в итальянском Пезаро

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали выиграли белорусские грации на втором этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в групповых упражнениях в составе Анны Гайдукевич, Лолиты Мацкевич, Дианы Мисюченко, Анны Швайбы и Анастасии Рыбаковой заняла второе место в многоборье - 37,600 балла. Первенствовали в этом виде гимнастки Италии - 40,550, россиянки заняли третье место - 37,400.

В индивидуальных выступлениях бронзовым призером в упражнении с мячом стала белоруска Анастасия Салос - 18,350. Первое место у Дины Авериной из России - 19,900. В упражнении с обручем Анастасия Салос стала четвертой, в шаге от пьедестала по итогам выступлении с лентой остановилась другая белоруска Екатерина Галкина.

Следующие этапы Кубка мира по художественной гимнастике состоятся в Ташкенте (20-22 апреля) и Баку (27-29 апреля). В августе текущего года один из этапов турнира примет Минск.-0-