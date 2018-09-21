Две награды завоевали белорусские атлеты на юниорском ЧМ по кикбоксингу в Италии

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате мира по кикбоксингу в Италии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Третье место в категории до 42 кг заняла Алина Волчуга в стиле киклайт и Павел Заблоцкий (свыше 84 кг), выступающий в категории пойнтфайтинг. Как отметили в федерации, это первые медали белорусских атлетов на юниорском уровне. Белорусская команда продолжает борьбу в других категориях.
Юниорский чемпионат мира в итальянском Езоло завершится 23 сентября. 2300 атлетов из 64 стран определяют сильнейших бойцов по кикбоксингу на планете в возрасте до 18 лет.-0-
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