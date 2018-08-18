Екатерина Галкина выиграла бронзу на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Галкина заняла третье место в личном многоборье на этапе Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике в Минске в спорткомплексе Falcon club, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выступлений в упражнениях с обручем и мячом белоруска занимала четвертое место, но она удачно выполнила упражнения с лентой и с булавами, за которые получила высокие 19.400 балла. С общей суммой 73,950 Екатерина Галкина заняла третье место.

Победила в индивидуальном многоборье Линой Ашрам из Израиля (77,800), серебряным призером стала Александра Солдатова из России (77,650). Дургая белоруска Анастасия Салос заняла в многоборье седьмое место.

В преддверии Кубка мира в недавно введенном в строй Дворце художественной гимнастики состоялись престижные соревнования для юниоров "Хрустальная роза". В составе белорусской команды золотую медаль за упражнение с обручем завоевала Анна Каменщикова, две серебряные и бронзовую награды получила Яна Стрига за композицию с булавами, мячом и личном многоборье. В командном многоборье Анна Каменщикова и Яна Стрига поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике продолжится 19 августа выступлением в отдельных видах и групповых упражнениях, а после завершения официальных соревнований состоится гала-представление лидеров мировой художественной гимнастики.-0-