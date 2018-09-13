Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике в Софии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина завоевала серебряную награду на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В упражнении с булавами лидер белорусской команды уверенно исполнила свою композицию и получила от строгих арбитров 18,900 балла. Превзойти достижение белоруски смогла лишь Дина Аверина из России (19,000), для которой это уже третья золотая награда планетарного форума в столице Болгарии. Третье место заняла ее сестра Арина Аверина - 18,850.
В упражнении с лентой на ковер спорткомплекса "Армеец" вышла и молодая белоруска Анастасия Салос, которая не смогла подняться на пьедестал почета (пятое место), но тренеры остались довольны ее результатом и попаданием в восьмерку сильнейших. В главном старте сезона у граций не принимала участие белоруска Алина Горносько, которая восстанавливается после травмы.
В 2017 году Екатерина Галкина на мировом форуме в Пезаро также была удостоена серебряной награды за упражнение с булавами.
Чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии продолжится розыгрышем наград в индивидуальном многоборье (14 сентября), а на следующий день будут определены сильнейшие в групповых упражнениях.-0-
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