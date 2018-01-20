Экипаж МАЗа Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете "Дакара"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж МАЗа Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спецучасток 13-го этапа ралли-рейда "Дакар-2018" преподнес немало сюрпризов. Боровшийся за первое место аргентинец Федерико Виллагра сошел с гонки, в результате вторую позицию в общем зачете занял лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

На маршруте длиной 369 км многие экипажи столкнулись с техническими проблемами. В частности, у Федерико Виллагры на Iveco сломалась коробка передач. Кроме того, экипаж заподозрили в дозаправке грузовика в нейтральной зоне, что запрещено правилами. В итоге занимавший второе место Виллагра завершил гонку практически у финишного этапа.

"Темп в гонке держали не самый высокий, так как опасались поломок. Последние три дня, как шутят пилоты, идет не гонка, а борьба за выживание. У МАЗа Сергея Вязовича в начале выступления слетел шланг гидроусилителя, на ремонт которого ушло 12 минут. В целом этап выдался удачным. Теперь белорусский экипаж впервые в своей истории идет вторым в генеральной классификации", - рассказали в мазовской команде.

Сергей Вязович финишировал на 13-м спецучастке четвертым, потратив на его преодоление 6 часов 26 минут. Победителем этапа стал россиянин Эдуард Николаев (КАМАЗ), которому белорусы уступили 27 минут. В общем зачете МАЗовский экипаж поднялся на второе место и отстает от КАМАЗа почти на 3 часа 54 минуты.

Менее удачно сложился ралли-заезд для двух других белорусских экипажей, которые столкнулись с проблемами на трассе. Алексей Вишневский на своем грузовике проколол два колеса.

Последний этап пройдет вокруг аргентинского города Кордоба. Спецучасток протяженностью 120 км включает около 30 препятствий, которые не позволят пилотам расслабиться до самого финиша.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье.-0-