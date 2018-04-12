Эксклюзивные кадры и материалы из личных архивов покажут в фильме о белорусском биатлоне

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксклюзивные кадры и материалы из личных фото- и видеоархивов увидят зрители премьерного документального фильма АТН о белорусском биатлоне "Биатлон.by. Эстафета поколений", который выйдет 19 апреля в телеэфир "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Это хроникально-документальный фильм, посвященный истории становления этого вида спорта в Беларуси. Специальный корреспондент АТН Анна Эйсмонт узнала, в чем выступали белорусские спортсмены после развала Советского Союза и кто вложил винтовку в руки Надежды Скардино, а Дарья Домрачева впервые рассказала съемочной группе медиахолдинга о своем мистическом появлении в белорусской национальной команде.

Автор известных документальных фильмов о Руслане Салее, Якове Шапиро, Максе Мирном и Виталии Щербо, журналист Анна Эйсмонт в этом сезоне работала на многих этапах Кубка мира по биатлону и Олимпиаде в Пхенчхане. В специальном хроникально-документальном фильме об этом виде спорта она решила показать современную историю биатлона в Беларуси.

После распада СССР произошел переворот и в биатлоне - каждая страна стала отдельно выступать на международных соревнованиях и самостоятельно готовить спортсменов. Для Беларуси этот новый путь начинался не только с громких побед Александра Попова и Светланы Парамыгиной. В фильме "Биатлон.by. Эстафета поколений" знаменитые стреляющие лыжники Владимир Драчев, Олег Рыженков, Светлана Парамыгина и Елена Зубрилова расскажут, с какими трудностями им довелось столкнуться в 1990-е. Они вспомнят, как за свой счет доставали лыжи, питались на соревнованиях и выходили на старты в дешевых биатлонных костюмах, чтобы, не говоря о красоте или стиле, просто выступить.

Олимпийская чемпионка и обладательница малого Хрустального глобуса в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира этого года Надежда Скардино и четырехкратная победительница Олимпиады Дарья Домрачева сами расскажут зрителям о своем появлении в белорусской национальной команде. Надежда приехала из России, но именно белорусские тренеры вложили ей в руки винтовку и сделали из нее лучшего снайпера в современном биатлоне. В эксклюзивном интервью в Холменколлене Дарья Домрачева раскроет интереснейшие факты о своем появлении в женской сборной Беларуси. Зрители впервые услышат о невероятном стечении обстоятельств в этой, казалось, известной всем истории.

"С олимпийских медалей Дарьи Домрачевой и Сергея Новикова в Ванкувере можно говорить о самостоятельных победах современной школы белорусского биатлона, которая переняла лучшее у советских методов подготовки спортсменов и дальше пошла своим путем. Чемпионскую эстафету наши биатлонисты продолжили в Сочи и Пхенчхане. Мы пообщались также с новым поколением белорусских спортсменов - триумфаторами последней Олимпиады Динарой Алимбековой и Ириной Кривко", - рассказала автор фильма Анна Эйсмонт.

Представители Белорусской федерации биатлона в рамках фильма расставили акценты в подготовке резерва национальной команды, рассказали об экспериментальной программе по работе с подрастающим поколением, о выступлении участников такой экспериментальной группы на Кубке Федерации и турнире для любителей биатлона "Cнежный снайпер".-0-