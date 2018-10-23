Элина Свитолина после победы над Каролиной Плишковой стала лидером Белой группы итогового турнира WTA

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Элина Свитолина вышла в лидеры Белой группы на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою вторую победу Элина Свитолина одержала сегодня, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову - 6:3, 2:6, 6:3.

В первом сегодняшнем поединке Каролин Возняцки была сильнее чешки Петры Квитовой.

Каролин Возняцки одержала первую победу на итоговом турнире WTA В стартовом поединке 2-го тура в Белой группе представительница Дании обыграла Петру Квитову (5) из Чехии - 7:5, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

На старте турнира Каролина Плишкова выиграла у Каролин Возняцки, а Элина Свитолина взяла верх над Петрой Квитовой.

Элина Свитолина и Каролина Плишкова победили на старте итогового турнира WTA В стартовом матче Белой группы украинка Элина Свитолина (7-й номер мирового рейтинга) переиграла за полтора часа в двух сетах чешскую теннисистку Петру Квитову (5) - 6:3, 6:3.

В первом туре соревнований в Красной группе американка Слоан Стивенс победила японку Наоми Осаку, а голландка Кики Бертенс была сильнее немки Ангелики Кербер.

Кики Бертенс и Слоан Стивенс победили в матчах итогового турнира WTA В стартовом матче в Красной группе американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового рейтинга) переиграла японскую теннисистку Наоми Осаку (4) - 7:5, 4:6, 6:1, а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2) - 1:6, 6:3, 6:4.

В среду, 24 октября, состоятся два матча: Ангелика Кербер - Наоми Осака, Кики Бертенс - Слоан Стивенс.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.-0-