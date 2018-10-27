Элина Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Элина Свитолина (7-й номер мирового рейтинга) стала первой финалисткой итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинальном поединке украинская теннисистка обыграла голландку Кики Бертенс (9) - 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
Во втором полуфинале американка Слоан Стивенс (6) сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (8).-0-
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