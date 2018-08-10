Эльвира Герман: в финале на старт выходила с мыслью о золотой медали

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На старт в финальном забеге выходила с мыслью о золотой медали. Об этом рассказала пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики чемпионка Европы в беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман, сообщает БЕЛТА.

На континентальном легкоатлетическом форуме в Берлине белоруска финишировала первой с результатом 12,67 сек. Эльвира Герман после выступления рассказала, что не могла сдержать слез радости. "Во время выхода на старт хотела только золотую медаль. На старте сказала себе: или золотая, или никакая. Когда все получилось, обрушился шквал эмоций. Рядом со мной бежала Памела Дуткевич из Германии, опасалась, что она плечом может влезть первой на финише, но этого не случилось. К этому чемпионату вместе с тренером Виктором Мясниковым проделали большой объем работы, я уже стабильно бежала в районе 12,60-12,80 сек. В Берлине показала свой результат, хотя перед началом чемпионата испытывала проблемы со здоровьем. Когда вышла на старт, начался небольшой дождь, и я подумала о том, что это хороший знак, потому что умею бегать под дождем", - рассказала Эльвира Герман.

Золотая медаль Эльвиры Герман четвертая в копилке белорусской сборной на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Ранее бронзовыми призерами стали Дмитрий Дюбин в ходьбе на 50 км, в толкании ядра - Алена Дубицкая и десятиборец Виталий Жук.

Белоруска Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на ЧЕ в Берлине В финальном забеге на 100 м с барьерами выступила и Алина Талай, которая не смогла финишировать, допустив ошибку на барьере.

Неплохие шансы на призовое место имеет также лидер сезона Европы в метании копья (67 м 47 см) белоруска Татьяна Холодович, которая выйдет в сектор для метания на Олимпийской стадионе в Берлине сегодня. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию соревнований.-0-