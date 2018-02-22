Эмоции Олимпиады: лучшие кадры из Пхенчхана-2018

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Фото БЕЛТА

Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова (Беларусь). Фото БЕЛТА

Норвежские болельщики. Фото БЕЛТА

Серебряный призер Олимпиады по биатлону Дарья Домрачева (Беларусь). Фото БЕЛТА

Антон Кушнир (Беларусь). Фото БЕЛТА

Бронзовая медалистка по скиатлону Криста Пярмякоски (Финляндия). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по по шорт-треку Лим Хё Джун (справа) (Южная Корея). Фото Синьхуа

Бронзовый призер Олимпиады по прыжкам с трамплина Роберт Йоханссон (Норвегия). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по санному спорту Давид Гляйршер (Австрия). Фото Синьхуа

Серебряная медалистка Олимпиады по могулу Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада). Фото Синьхуа

Команда Канады празднует победу в командном зачете по фигурному катанию. Фото Синьхуа

Серебряная медалистка Олимпиады по могулу Жюстин Дюфур-Лапуант (справа) (Канада). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по хавпайпу Шон Уайт (США) (справа). Фото Синьхуа

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон (Швеция). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по сноуборд-кроссу Пьер Вольтье (Франция). Фото Синьхуа

Бронзовые призеры Олимпиады в парных соревнованиях по фигурному катанию Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (Канада). Фото Синьхуа

Олимпийский чемпион по скелетону Юн Сунбин (Южная Корея). Фото Синьхуа

Участник Олимпийских игр в короткой программе по фигурному катанию Цзинь Боян (Китай). Фото Синьхуа

Немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт празднуют победу. Фото Синьхуа

Тинами Ёсида из Японии. Керлинг. Фото Синьхуа

Венгр Шаолинь Шандор Лю упал во время мужского финала на 1000 м по шорт-треку. Фото Синьхуа

Канадец Самуэль Жирар празднует победу в шорт-треке на дистанции 1000 метров. Фото Синьхуа

Представительница Великобритании Элизабет Ярнольд после пересечения финишной линии в женском скелетоне. Фото Синьхуа

Фристайлист из Китая Цзя Цзунян завоевал серебро в лыжной акробатике. Фото Синьхуа

Белорусская фристайлистка Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место в лыжной акробатике. Фото НОК Беларуси

Конькобежец Свен Крамер из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 м. Фото Yonhap

Французский биатлонист Мартен Фуркад празднует победу в гонке преследования на 12.5 км. Фото Yonhap

Сноубордистка из США Хлоя Ким заняла первое место в дисциплине хаф-пайп. Фото Yonhap

Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл золото Олимпиады на дистанции 1500 м. Фото Yonhap

Канадская конькобежка Ким Бутен - бронзовый призер в женской гонке на 500. Фото Yonhap

Олимпийские чемпионы немецкие саночники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Фото Yonhap

Южнокорейский санный экипаж Джин-юн и Чо Юнг-мюн расплакались после заезда в соревнованиях мужских экипажей-двоек. Команда заняла девятое место среди 20 команд. Фото Yonhap

Шведская биатлонистка Ханна Эберг сенсационно выиграла индивидуальную гонку на 15 км. Фото Yonhap

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс показал четвертый результат. Фото Yonhap

Сборная Норвегии одержала победу в лыжной эстафете. Марит Бьорген после пересечения линии финиша. Фото Yonhap