Евгений Шикавка заменит Павла Савицкого в сборной Беларуси на старте Лиги наций УЕФА

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед началом тренировочного сбора футболистов национальной команды в составе произошло изменение в линии атаки. Вместо лидера атак брестского "Динамо" Павла Савицкого, получившего травму, в сборную прибыл лучший снайпер чемпионата Беларуси Евгений Шикавка из "Слуцка", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Таким образом, к матчам с командами Сан-Марино и Молдовы под началом главного тренера Игоря Криушенко будут готовиться:

вратари - Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - "Шахтер", Солигорск), Ренан Брессан ("Шавиш", Португалия), Павел Нехайчик ("Динамо-Брест"), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо-Минск"), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия), Евгений Шикавка ("Слуцк").

На сегодняшней встрече с журналистами Игорь Криушенко сказал, что перед его командой стоит цель выиграть групповой турнир Лиги наций и побороться за выход на чемпионат Европы 2020 года. Говоря о перспективах привлечения ветеранов полузащитника "Ростова" Тимофея Калачева и форварда самарских "Крыльев Советов" Сергея Корниленко, наставник белорусской сборной подчеркнул, что они приняли окончательное решение завершить выступления за главную команду страны.

Сегодня вечером национальная сборная встретится с болельщиками и представит новую игровую форму, в которой будет выступать в матчах Лиги наций.

Белорусские футболисты будут тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ, а стартовый матч в группе 2 (пул D) Лиги наций против команды Сан-Марино проведут 8 сентября на стадионе "Динамо" в 19.00. На следующий день сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" встретится с командой Молдовы.

Кроме этих команд соперниками белорусов будут футболисты Люксембурга, первый матч с которыми состоится 12 октября в Минске. По итогам группового турнира борьбу за единственную путевку в финальный этап Евро-2020 продолжат победители четырех квартетов.-0-